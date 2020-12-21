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النيابة البيلاروسية تفتح ملفا جنائيا ضد أعضاء "مجلس التنسيق" المعارض

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النيابة البيلاروسية تفتح ملفا جنائيا ضد أعضاء
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رئيسة "مجلس التنسيق" البيلاروسي المعارض، سفيتلانا تيخانوفسكايا
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فتحت النيابة العامة البيلاروسية ملفات قضائية عدة بتهم تشكيل تنظيم متطرف وإدارته وتمويل أنشطته بغرض الاستيلاء على السلطة، بطريقة لا شرعية.

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وقالت النيابة العامة عبر قناتها في "تلغرام"، اليوم الاثنين إنها أخذت بعين الاعتبار نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيقات بحق رئيسة "مجلس التنسيق" المعارض سفيتلانا تيخانوفسكايا، وغيرها من أعضاء هذه المنظمة وأشخاص آخرين.

وتشهد بيلاروس منذ 9 أغسطس مظاهرات لأنصار المعارضة احتجاجا على فوز ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية للمرة السادسة على التوالي.

ويطالب المتظاهرون باستقالة لوكاشينكو والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات جديدة.

المصدر: إنترفاكس

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