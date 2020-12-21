الكويت: تعليق الطيران خطوة احترازية حتى معرفة سلالة كورونا الجديدة

أوضح وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أن قرار إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري، أمر احترازي جاء حتى معرفة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء قرر تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي باستثناء الشحن الجوي، مع مراجعة العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد.

وقال: "تعاملنا مع جائحة ⁧كورونا⁩ بكل شفافية ونحتاج وقفة جادة لمواجهة السلالة الجديدة من الفيروس".

المصدر: صحيفة "الوطن"