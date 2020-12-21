وسائل إعلام: المغرب وإسرائيل سيوقعان 10 اتفاقيات مشتركة

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المغرب وإسرائيل سيوقعان حوالى 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها الطيران والطاقة والصناعة، وذلك عقب إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.

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ووفق موقع "هيسبريس" فإنه من المرتقب أن يصل وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي برفقة وفد إسرائيلي إلى المغرب غدا على متن أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وقال الموقع إنه سيتم توقيع اتفاقيات في مجالات الطيران والسياحة والنقل والماء والطاقة والصناعة والزراعة والاقتصاد، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بحضور وزيرين من حزب العدالة والتنمية على الأقل، وهما عبد القادر اعمارة وعزيز رباح.

وكان الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتش، قال في تصريح للصحافة الإسرائيلية، إن "الأطراف تعتزم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي ستساعد على إحياء اتفاقيات التطبيع وتحقيق تحسينات جوهرية في حياة الناس في كل من إسرائيل والمغرب".

المصدر: هيسبريس