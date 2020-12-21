الخارجية الفلسطينية: تأجيل السفر إلى الرياض بسبب إغلاق الأجواء السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة فلسطين لدى الأردن، اليوم الاثنين، عن تأجيل السفر إلى الرياض بسبب إغلاق الأجواء السعودية.

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وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن "السعودية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلى المملكة مؤقتا لمدة أسبوع قابل للتمديد، وعليه يتعذر على جميع المواطنين الذين سجلوا لدى الخارجية وحصلوا على الموافقات اللازمة، السفر إلى الرياض، خلال هذه الفترة".

وأكدت الخارجية أنها ستعلن عن أية مستجدات تحصل في حينه.

ودعت المواطنين الذين قاموا بشراء التذاكر للسفر إلى الرياض لمراجعة شركة الطيران بشأن تذاكرهم.

المصدر: "معا"