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تونس.. العثور على جثة مقطوعة الرأس

أخبار العالم العربي

تونس.. العثور على جثة مقطوعة الرأس
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
آليات للجيش التونسي
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عثرت عائلة في منطقة حاسي الفريد بولاية القصرين التونسية على جثة ابنها مقطوعة الرأس، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم.

وأكد خال الضحية نجيب الذيبي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات) أن ابن أخته المدعو عقبة ذيبي البالغ من العمر 32 سنة تعرض للذبح من قبل مجموعة إرهابية، عندما كان بصدد رعي الأغنام بعد اتهامه بنقل معلومات عنهم إلى الوحدات الأمنية.

ولفت نجيب الذيبي إلى أن عملية الذبح تمت أمام شقيقي الضحية وابن عمه بعد أن تم ربطهم بالحبال قبل إطلاق سراحهم فور استكمال الجريمة.

وأكدت مصادر أمنية لـ(وات) صحة الأخبار المتداولة مرجحة أن تكون مجموعة إرهابية تقف وراء هذه الجريمة.

وأوضحت أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث والتأكد من صبغته الإرهابية.

وذكرت أن تعزيزات أمنية وعسكرية توجهت إلى المكان لتمشيط المنطقة وتعقب خطى الإرهابيين.

المصدر: RT

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