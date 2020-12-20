مصدر أمني تركي: مزاعم دمشق عن قطعنا المياه عن شمال سوريا غير صحيحة

أكد مصدر أمني تركي أن "مزاعم الحكومة السورية حول قطع أنقرة المياه عن محطة علوك التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، عارية عن الصحة".

وقال المصدر: "دمشق تحاول تضليل الرأي العام الدولي عبر إخفائها الحقائق"، وأن الاحتياجات المائية لمنطقة الحسكة يتم تلبيتها من خلال 12 من أصل 30 بئرا في محطة مياه علوك.

وأضاف: "قطعت الحكومة السورية التيار الكهربائي 10 مرات لمدة 27 ساعة في نوفمبر الماضي، ومرتين لمدة 30 ساعة في الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بداعي صيانة المحطة الكهربائية التي تغذي محطة المياه المذكورة".

وتابع: "يتم توفير 29% فقط من الكهرباء اللازمة لمدينتي تل أبيض ورأس العين وريفيهما في محيط عمليات "نبع السلام" التركية بشكل غير منتظم".

وأكد، أن "قطع التيار الكهربائي اعتبارا من 6 ديسمبر الجاري عرض حياة أهالي تل أبيض، ورأس العين والحسكة للخطر عمدا"، مشيرا إلى "عدم وصول ما يكفي من المياه إلى الحسكة بسبب خفض الجهد الكهربائي الواصل إلى محطة ضخ المياه".

ووجهت وزارة الخارجية السورية في رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيهما بالتدخل الفوري لإلزام تركيا بإعادة تشغيل محطة مياه علوك، والتصدي "لممارساتها اللاإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة".

المصدر: "ترك برس"