دمشق: قطع تركيا المياه عن الحسكة "جريمة حرب موصوفة"

قالت وزارة الخارجية السورية إن قطع تركيا لمياه الشرب عن ما يزيد على مليون مواطن في محافظة الحسكة يشكل "جريمة حرب موصوفة تضاف إلى جريمتي الاحتلال والعدوان".

وفي رسالتين إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، قالت الخارجية السورية إن دمشق تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام تركيا بإعادة تشغيل محطة مياه علوك، والتصدي "لممارساتها اللاإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة".

وفي بيان نشرته وكالة "سانا" قالت الخارجية السورية إن الحكومة التركية تقوم "بممارسات غير قانونية ولاإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".

وأوضحت أن من تلك الممارسات "تنفيذ سياسة التهجير الممنهج في المناطق التي تحتلها بغية إحداث تغيير ديموغرافي يتناسب مع أهدافها التوسعية والاستعمارية".

المصدر: "سانا"