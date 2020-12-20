الكاظمي يوجه دعوة إلى نظيره الكويتي لزيارة العراق

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دعوة إلى نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك، وفقا لبيان حكومي.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن "الأخير استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان، وجرى بحث التعاون بين البلدين الجارين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدمت الى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018".

وأضاف، أن "الكاظمي أكد للسفير الكويتي حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها".

المصدر: RT