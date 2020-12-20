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وزير تونسي أسبق يصف تصريحات خليفته بشأن الجزائر بـ"المخزية"

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وزير تونسي أسبق يصف تصريحات خليفته بشأن الجزائر بـ
قصر رياس البحر في مدينة الجزائر العتيقة. الصورة: RT /F.S.
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وصف منجي الحامدي وزير الخارجية التونسي الأسبق والمبعوث الأممي سابقا إلى مالي تصريحات خليفته على رأس الخارجية التونسية أحمد ونيس المنتقدة للجزائر بـ "المخزية وغير المسؤولة".

وقال إنها "لا تمثل الحقيقة". وأكد أن "الشعب التونسي الذي يكن كل التقدير والاحترام للجزائر شعبا ودولة لن يقبل بوصف الجزائر بمثل هذه العبارات" التي وصف بها ونيس البلد الجار الغربي.

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 وقال الحامدي إن دور الجزائر في المنطقة يعتبر "دورا محوريا" وإيجابيا في جهود تحقيق السلم والاستقرار بالتدخل الهادئ والسلمي لحل الأزمات المتعاقبة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وفي إطار الشرعية الدولية. 

وكانت الخارجية التونسية نأت بنفسها عن تصريحات ونيس الاثنين لإحدى الإذاعات الخاصة، التي انتقد فيها الدور الجزائري بخصوص تطورات الأوضاع في الصحراء.

وكانت الجزائر ساهمت في حل أزمة مالي والتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة بين الأطراف المالية سنة 2015 برعاية الأمم المتحدة، حين كان منجي الحامدي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى مالي.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية

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