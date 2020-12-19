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مصر.. قفزة في إصابات كورونا و28 وفاة

أخبار العالم العربي

مصر.. قفزة في إصابات كورونا و28 وفاة
Reuters AA
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
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قالت وزارة الصحة المصرية يوم السبت إنها سجلت 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة، ارتفاعا من 579 إصابة و26 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 124891 حالة، من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.

يذكر أن الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية كان أكد السبت أن مصر ضمن الدول التي أمنت احتياجاتها من جرعات لقاح كورونا عبر منظمة "كوفاكس"، مضيفا أنه جرى الاتفاق على نحو 20 مليون جرعة تصل في الربع الأول من 2021.

المصدر: "رويترز" + "اليوم السابع"

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