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مصدر أمني مصري ينفي ادعاءات "الإخوان المسلمين" بوجود عقاب جماعي بأحد السجون

أخبار العالم العربي

مصدر أمني مصري ينفي ادعاءات
Reuters Amr Dalsh
السجون المصرية - أرشيف
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نفى مصدر أمني مصري ما يتم تداوله من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" وبعض "المنظمات الموالية لها" من ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله في هذا الشأن "عار تماما من الصحة".

وأوضح المصدر، أن "ما تم تداوله من ادعاءات في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام".

المصدر: "صدى البلد"

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