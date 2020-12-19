الصدر: البنك المركزي العراقي أسير الفساد والمفسدين

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إن البنك المركزي العراقي وكافة البنوك الأخرى "أسيرة الفساد والمفسدين".

وكتب الصدر عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فورا ولا يكفي (تعويم العملة)".

وأضاف، أن "ذلك يكون سلاحا ذا حدين فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته".

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

المصدر: RT