الخارجية المصرية: نتابع مع تونس قضية 17 صيادا مصريا تم توقيفهم في صفاقس

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير عمرو محمود عباس، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية.

وقال عباس: "السفارة المصرية في تونس تتابع باستمرار عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة".

وأشار بيان لوزارة الخارجية، إلى أن "فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسي أوقف المركب وتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتتهم تونس الصيادين المصريين، بعد ضبط مركبهم الذي كانوا على متنه، بالصيد غير المشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.

المصدر: "صدى البلد"