تونس تحتجز مركب صيد مصري بعد عملية مطاردة

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء عن احتجاز مركب صيد مصري على متنه 17 بحارا، أثناء قيامه بعملية صيد "غير مشروعة" قبالة سواحل محافظة صفاقس بجنوب شرق تونس.

وقالت الوزارة في بيان إن "خافرة أعالي بحار تابعة لجيش البحر، قامت صباح اليوم، أثناء مهمة لحماية الثروات البحرية التونسية، باحتجاز مركب صيد مصري، بعد ضبطه بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية على بعد 100 كلم جنوب شرق جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس."

وأوضحت أن "فريق التدخل التابع للخافرة، قام بمطاردة المركب المذكور إلى حين إيقافه، والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه."

المصدر: RT