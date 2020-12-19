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وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا
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وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارنييه أوهانيان
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أعلنت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجرته اليوم جاءت إيجابية.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قالت أوهانيان: "ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا التي أجريتها اليوم إيجابية، وأتمنى السلامة للجميع وأدعو أي شخص خالطني مؤخرا الى الحيطة والانتباه".

وأضافت: "أدعو الجميع إلى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير".

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المصدر: RT

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