وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجرته اليوم جاءت إيجابية.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قالت أوهانيان: "ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا التي أجريتها اليوم إيجابية، وأتمنى السلامة للجميع وأدعو أي شخص خالطني مؤخرا الى الحيطة والانتباه".

وأضافت: "أدعو الجميع إلى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير".

ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا التي اجريتها اليوم ايجابية.

اتمنى السلامة للجميع وادعو اي شخص خالطني مؤخراً الى الحيطة والانتباه وادعو الجميع الى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير. — Vartiné Ohanian Official (@MOYS_LEB) December 19, 2020

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المصدر: RT