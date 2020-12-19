في الذكرى الثانية للثورة السودانية.. الشعب ما زال مصرا على إسقاط النظام

يتظاهر السودانيون اليوم ظهرا في الخرطوم وجهات أخرى من البلاد لتجديد المطالبة بتحقيق تطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية في ذكرى الثورة وبإسقاط الحكومة الانتقالية التي يعتبرونها فاشلة.

وشوهدت حشود المتظاهرين وهي تحمل شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"سلمية..سلمية..ما بنقبل الدية" مضرمين النيران في إطارات عجلات السيارات.

في رد فعلها، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش، وجدد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الوعود بـ "حماية الثورة السودانية ومكتسباتها" في مسعى لطمأنة المواطنين الغاضبين وتهدئة الخواطر مهنئا إياهم بالذكرى الثانية لثورتهم قائلا في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "في هذه الذكرى نجدد العهد بأن تظل قواتكم المسلحة الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها".

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في يوم 19 ديسمبر 2018، اندلعت مظاهرات عارمة في السودان في ثورة ضد التردي العام لأوضاع البلد مطالبين بإصلاح شؤون حياتهم، وآلت الاحتجاجات إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من قبل القوات المسلحة يوم 11 أبريل 2019 واعدين بغد جديد أجمل طال انتظاره على السودانيين.

المصدر: صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" على موقع فيسبوك/مقع قناة تلفزيون "الجزيرة" القطرية/الصحيفة السودانية "تاق بريس"