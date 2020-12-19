صور سليماني في البرلمان العراقي

علق مجلس النواب العراقي، صور قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني داخل إحدى قاعاته الكبيرة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في الثالث من يناير.

وعلقت صور سليماني إلى جانب صور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس الذي اغتيل معه أيضا بقصف أمريكي خلال خروجهما من مطار بغداد الدولي.

ويبدو بحسب ما ظهر في مقطع فيديو، أن هناك استعدادات لإحياء هذه المناسبة داخل قبة البرلمان العراقي، وهو ما أثار لغطا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بسبب تعليق صور الجنرال الإيراني.

المصدر: RT