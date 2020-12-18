مستشار هادي يعرب عن تضامنه مع مراسل RT في عدن ويدين تهديده

أعرب مستشار الرئيس اليمني، عبد العزيز المفلحي، عن إدانته للتهديدات التي تلقاها مراسل قناة RT في عدن، بالتصفية الجسدية.

وأعرب المفلحي في لقاء مع برنامج "قصارى القول"، عن تضامنه مع مراسل RT في عدن، الزميل صلاح العاقل بعد تلقيه تهديدات بالتصفية الجسدية مؤخرا.

وقال المفلحي: "إننا (الحكومة اليمنية) نرفض هذا الإرهاب المنظم الذي يستهدف الكلمة وشرف الكلمة" واصفا "من لا يطيق سماع كلمة الحق" بـ"الظلاميين أو الإرهابيين كتنظيم القاعدة وأشكال أخرى للإرهاب".

واستطرد: "من يقولون الوحدة أو الموت، هم أيضا بالأساس عناصر إرهابية تروج للعنف اللامحدود تجاه الأبرياء وتجاه رواد الكلمة وصقور الكلمة مثل الصحفيين الأبطال الذين لا تقل بطولاتهم عن بطولات الجنود في ميادين القتال".

وأخيرا، وجه المستشار المفلحي شكره لكل الصحفيين اليمنيين، وذلك "كونهم يعملون على نقل الحقيقة وأرجو أن يحظوا بعناية خاصة بعد انتهاء تطبيق مخرجات اتفاق الرياض".

المصدر: RT