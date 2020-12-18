مصر.. انتشال 7 جثث من البحر المتوسط

استقبل مستشفى السلوم المركزي في مصر 7 جثث لمصريين غرقوا أمام شاطئ السلوم العام حيث تتم إجراءات نقل بعض الجثث إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام لحين استلامها من ذويهم.

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وقال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة مطروح إنه تم العثور على 7 جثث من محافظات مختلفة وذلك في شاطئ السلوم "هجرة غير شرعية" بالبحر المتوسط.

وأضاف أنه تم وضع 3 جثث بمستشفى السلوم وجار إنهاء الإجراءات لنقل البقية إلى ثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وأوضح أن بيانات الجثث كالآتي "إبراهيم سعيد محمد 16 سنة من الفيوم، رفيع السيد أحمد 19 سنة من سوهاج، حسن حمدي حسن 17 سنة من سوهاج، شعبان محمد صادق 55 سنة من الفيوم، جمال عمر محمود 23 سنة من سوهاج، حسن محمود بخيت 14 سنة من سوهاج، أحمد عبد السلام سعد 59 سنة من البحيرة".

المصدر: "الدستور" + "فيتو"