تفاصيل غرق 4 أطفال مصريين رفقة أسرهم قبالة سواحل ليبيا

كشف مسؤول مكتب الجثامين والبحث عن المفقودين في الهلال الأحمر الليبي حسن البي تفاصيل غرق 4 أطفال مصريين رفقة أسرهم، خلال محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعى إلى إيطاليا.

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وأوضح في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" أن الأسر المصرية تقيم في مدينة صبراتة الليبية غرب البلاد منذ فترة.

وأكد المسؤول الليبي أن الهلال الأحمر تلقى بلاغا باختفاء أسرتين اثنتين تحملان الجنسية المصرية وتقيمان في مدينة صبراتة، موضحا أن الأسرتين حاولتا الهجرة إلى إيطاليا بشكل غير شرعي، وغرق المركب الذي يقلهم، مشيرا إلى أن الأطفال بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وثلاثة أطفال أعمارهم متفاوتة بين 7 و 8 و 10 سنوات.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر فرع الزاوية يقوم بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين آخرين بينهم أطفال يحملون الجنسية المصرية، مؤكدا أن جثامين الأطفال الذين عثر عليها متواجدة في مستشفى الزاوية غرب البلاد.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الليبي يواصل عمليات البحث عن جثامين الضحايا الذين يرجح أنهم 25 شخصا.

المصدر: اليوم السابع