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"مراسلون بلا حدود": باريس تمنح المواطنة الشرفية لثلاثة صحفيين معتقلين في مصر

أخبار العالم العربي

AFP JACK GUEZ
العلمان المصري والفرنسي
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منحت مدينة باريس 3 صحفيين مصريين معتقلين، وهم علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، صفة "المواطنة الشرفية" وفق ما أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس الخميس.

وجاء عبر تغريدة للمنظمة غير الحكومية في موقع "تويتر": "نرحب بقرار مجلس باريس لصالح علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، وهم من بين 29 صحفيا تم اعتقالهم تعسفيا في مصر".

يذكر أن عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، جوزيبي سالا، كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن منح شهادة جنسية فخرية للناشط المصري المسجون لدى القاهرة، باتريك جورج زكي.

المصدر: RT

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