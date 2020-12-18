"مراسلون بلا حدود": باريس تمنح المواطنة الشرفية لثلاثة صحفيين معتقلين في مصر

منحت مدينة باريس 3 صحفيين مصريين معتقلين، وهم علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، صفة "المواطنة الشرفية" وفق ما أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس الخميس.

وجاء عبر تغريدة للمنظمة غير الحكومية في موقع "تويتر": "نرحب بقرار مجلس باريس لصالح علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، وهم من بين 29 صحفيا تم اعتقالهم تعسفيا في مصر".

Trois journalistes égyptiens emprisonnés nommés citoyens d'honneur de la ville de Paris ! @RSF_inter salue la décision du Conseil de Paris en faveur d'Alaa Abdel Fattah, Esraa Abdel Fattah et Solafa Magdy, qui font partie des 29 journalistes détenus arbitrairement en #Egypte. pic.twitter.com/K2OrPrH8mH — RSF (@RSF_inter) December 17, 2020

يذكر أن عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، جوزيبي سالا، كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن منح شهادة جنسية فخرية للناشط المصري المسجون لدى القاهرة، باتريك جورج زكي.

المصدر: RT