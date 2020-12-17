 
مباشر

سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض

أخبار العالم العربي

سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض
RT
السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdt6

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، عن إتمام أهم بنود "الشق العسكري" لاتفاق "الرياض" بين الأطراف المتصارعة، وفقا لما نقله مراسل RT.

وقال السفير في تغريدة: "اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وها هم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن".

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في الأسبوع الماضي استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بعد التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا