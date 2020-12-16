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السعودية تستلم شحنتين من لقاحات كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تستلم شحنتين من لقاحات كورونا
AFP FAYEZ NURELDINE
تدابير احترازية ضد كورونا في السعودية
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قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وطلب الربيعة من المواطنين والمقيمين بالسعودية التسجيل للحصول على اللقاح، وأكد مجددا أنه سيكون بالمجان لجميع من في المملكة.

ولم يحدد الوزير عدد الجرعات التي تسلمتها السعودية ولا نوع اللقاح.

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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