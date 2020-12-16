مصادر: دبلوماسي من زيمبابوي سيتولي منصب المنسق الجديد للبعثة الأممية في ليبيا

أفادت مصادر صحفية يوم الأربعاء، بأن الدبلوماسي الزيمبابوي ريزيدون زيننجا سيكون منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

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وقالت المصادر إن مجلس الأمن الدولي وافق يوم الثلاثاء على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين وزير الخارجية البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وتابعت المصادر أن وظيفة المنسق سيكون مسؤول عن العمليات اليومية للبعثة ونحو 200 موظف، مبينة أن مقر إقامة زيننجا سيكون في طرابلس.

جدير بالذكر أن زيننجا ترك منصب نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال الذي شغله منذ عام 2014.

ويتمتع الدبلوماسي الزيمبابوي بخلفية واسعة في العمليات السياسية والوساطة ولديه قدرات في إدارة عمليات حفظ السلام وخبرة كبيرة في العمل في حالات الصراع وما بعد الصراع.

المصدر: RT