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رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين

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رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برسالة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، يهنئه فيها بالعيد الوطني للبحرين.

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وكتب نتنياهو اليوم الأربعاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ مملكة البحرين بمناسبة حلول يومها الوطني الـ 49"

وأضاف: "لا شك أن عامكم الـ 50 سيتحلى بالنمو والازدهار، كما لا شك في أن العلاقات بين البلدين ستؤدي إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".

وتابع: "أتقدم بأحر التهاني وبأطيب التبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن يوم الـ 16 من شهر ديسمبر يصادف ذكرى يوم البحرين الوطني، الذي تم فيه إعلان البحرين استقلالها في يوم 16 ديسمبر عام 1971.

المصدر: RT

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