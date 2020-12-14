العاهل البحريني يتلقى اتصالا من الرئيس الإسرائيلي بمناسبة العيد الوطني للمملكة

تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين بمناسبة عيد المملكة الوطني.

وهنأ الرئيس الاسرائيلي، خلال الاتصال الملك حمد بن عيسى بالعيد الوطني وذكرى توليه مقاليد الحكم، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأشاد ريفلين بتطور العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وعبر عن أمله في أن "يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

بينما أعرب العاهل البحريني عن شكره للرئيس الإسرائيلي على هذا الاتصال، وأكد "حرص بلاده على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها".

وكانت مراسلة RT أفادت بأن ريفلين استقبل في مكتبه وفدين من الإمارات والبحرين.

مكتب الرئيس الإسرائيلي

المصدر: "بنا" + RT