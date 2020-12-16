مصر ترفع درجة الطوارئ استعدادا لتقلبات الطقس

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس التي تتعرض لها عدة محافظات مصرية.

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وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، دعم 26 مركز إغاثة بالمهمات اللازمة، وتدريب عناصرهم وتأهيلهم للأحداث المختلفة، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، فضلا عن زيادة عدد السيارات المجهزة بأحدث أجهزة الإغاثة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، لصرف المساعدات اللازمة، إذا لزم الأمر، وجرى تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

المصدر: الوطن