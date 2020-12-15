الملك سلمان لدى إقراره الموازنة: جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد
أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن إقرار موازنة العام 2021، مؤكدا "مواصلة تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في البلاد".
وقال الملك سلمان: "يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار".
وتابع العاهل السعودي: "المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد".
المصدر: "واس"