إسرائيل تبدي استعدادا لتعاون مستقبلي مع دول خليجية بشأن الدفاع الصاروخي

قال موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قد تكون مستعدة للتعاون مستقبلا في مجال الدفاع الصاروخي مع دول خليجية تشاركها مخاوفها إزاء إيران.

وفي رده على سؤال عما إذا كان أي من الأنظمة قد يتم تقديمها لشركاء إسرائيل الجدد في الخليج أو تعمل بالتزامن مع أنظمة مماثلة، قال باتيل: "هذه أمور يمكن حدوثها، ربما في المستقبل".

وأضاف: "من وجهة نظر هندسية، هناك بالطبع مزايا كثيرة. من الممكن تبادل هذه المعلومات، مثل أجهزة الاستشعار...".

غير أن باتيل أكد أن الوقت لم يحن بعد للسعي وراء إبرام أي من هذه الاتفاقات، وإن موافقة واشنطن ستكون لازمة في حال استخدام منظومات إسرائيلية دخلت تكنولوجيا أمريكية في تطويرها.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير أبلغ وكالة "رويترز" قبل المفاوضات التي قادت إلى تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، بأنه لن يكون هناك تنسيق مع دول الخليج فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي.

وتشغل إسرائيل "القبة الحديدية" إلى جانب نظام "مقلاع داوود" لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى وكذلك منظومة "آرو" القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية في الفضاء أيضا.

المصدر: "رويترز"