مصر.. البحوث الفلكية ترد على شائعات دخول البلاد حزام الزلازل

وجه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، رسائل عاجلة إلى المواطنين بشأن الشائعات الجارية حول دخول مصر "حزام الزلازل".

إقرأ المزيد

وقال القاضي لموقع "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، حول تكرار الزلازل في مصر خلال الفترة الأخيرة إن: "لدينا كل التفاصيل العلمية والحقائق، ومش من مصلحتنا إخفاء الحقائق على الناس، بل بالعكس، توضيح المعلومة للجميع بيريحنا شخصيا، وكجهة بحثية لما نشوف الناس بتعرف المعلومة بنبقا سعداء للغاية".

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "أحب أقول للمواطنين اطمئنوا جدا، مصر آمنة تماما وبعيدة عن حزام الزلال إطلاقا، بالرغم من حدوث زلازل متكررة خلال الآونة الأخيرة".

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عددا من الهزات الأرضية خلال الآونة الأخير منها: يوم 14 نوفمبر الماضي بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، والثالثة وقعت يوم الأحد 22 نوفمبر الماضي بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، ويوم 11 ديسمبر الجاري هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر، واليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، هزة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة.

المصدر: مصراوي