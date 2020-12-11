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زلزال يضرب بالقرب من العاصمة المصرية بقوة 3.2 درجة

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زلزال يضرب بالقرب من العاصمة المصرية بقوة 3.2 درجة
Reuters
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أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر تعرض البلاد لهزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر بالقرب من القاهرة.

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وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات أن الهزة كانت فى تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، موضحا أن الهزة شعر بها بعض المواطنين.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، تعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر "من خلال 70 محطة تم اختيار مواقعها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله".

المصدر: "اليوم السابع"

 

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