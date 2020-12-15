فلسطين.. أكثر من ألفي إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، "تم تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هنالك ارتفاعات في أعداد المصابين (بكورونا) في غرف العناية المكثفة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 135 "منهم 39 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتستمر حالة الإغلاق التام في بعض محافظات الضفة الغربية حتى يوم الخميس وتشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفرض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة إغلاقا جزئيا على كامل القطاع يستمر من الساعة السادسة والنصف مساء حتى السابعة صباحا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 128512، وأكثر من 1.1 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز