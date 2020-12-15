سر "الباج الأخضر" على صدر محمد بن راشد

أثارت صور متداولة لحاكم دبي محمد بن راشد وسهم يشير لـ"باج أخضر" علق على صدره، تساؤلات عديدة.

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وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الثلاثاء، يأتي "الباج الأخضر" في إطار إحدى المبادرات غير الرسمية المرتبطة بجهود مكافحة فيروس كورونا.

ويشير هذا الشعار الصغير إلى أن حامله أكمل برنامج التطعيم ضد الفيروس، وحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بنجاح، وهو البرنامج المكون من جرعتين، بفارق يصل إلى نحو شهر.

وكان بن راشد قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح مؤخرا، فيما كان نشر صورة في الثالث من نوفمبر الماضي، وهو يتلقى الجرعة الأولى.

وارتدى "الباج" تقديرا لجهود الطواقم الطبية والمساندة، التي تكافح انتشار فيروس كورونا في الإمارات.

المصدر: صحيفة الإمارات اليوم