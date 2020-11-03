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حاكم دبي يتلقى لقاحا ضد كورونا (صورة)

أخبار العالم العربي

حاكم دبي يتلقى لقاحا ضد كورونا (صورة)
Reuters
محمد بن راشد
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تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، تلقيحا ضد فيروس كورونا.

ونشر بن راشد صورة له عبر صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".

وأضاف: "نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".

المصدر: RT

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