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مصر.. حريق ضخم بأحد مباني ميناء الإسكندرية (فيديو)

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مصر.. حريق ضخم بأحد مباني ميناء الإسكندرية (فيديو)
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حريق بميناء الإسكندرية
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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق بأحد مباني مصلحة الجمارك على الساعة 15:50.

وأوضح بيان الهيئة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحريق بعد اندلاعه بعشر دقائق، واستعانوا بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، مضيفا أنه "يتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء."

وأشار البيان إلى إخلاء المنطقة المجاورة للحريق إثر "تهالك المبنى وسقوط أجزاء من الطابقين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها".

ولفت إلى أنه "لا توجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم تحدث أي انفجارات وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة أسبابه".

المصدر: RT

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