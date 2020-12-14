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صور بالأقمار الصناعية تظهر منخفضا جديدا يتجه نحو مصر

أخبار العالم العربي

صور بالأقمار الصناعية تظهر منخفضا جديدا يتجه نحو مصر
Reuters
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يتحرك شرقا نحو غرب البلاد.

صور بالأقمار الصناعية تظهر منخفضا جديدا يتجه نحو مصرصورة المنخفض
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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يسحب كتلة باردة من إمداد المرتفع السيبيري ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة، حيث تبدأ الأمطار الغزيرة مع نهاية اليوم على السواحل الغربية، مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا، وتكون فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم.

 ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض 5 درجات فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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