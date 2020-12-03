الأرصاد الجوية المصرية تنفي إمكانية غرق بعض المدن خلال الأيام المقبلة

نفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن الأرصاد تحذر من "نوة قادمة وغرق بعض المدن".

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وأكدت هيئة الأرصاد، أن "هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن حالة الاستقرار مستمرة حتى إشعار آخر، وأنه يتم إجراء تحديثات خرائط الطقس أول بأول".

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد "تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على بعض المناطق السلوم ومطروح والإسكندرية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية