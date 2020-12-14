الإمارات.. بن راشد يعلن عن حزمة قرارات

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، حاكم دبي، عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وقال بن راشد في سلسلة تغريدات اليوم الاثنين عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020، واعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف وتسن السياسات وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

كما أعلن عن إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة محمد عبد الله القرقاوي، وأشار إلى أن المجلس سيبدأ عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية الإمارات.

واعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين.واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذياً ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه pic.twitter.com/DDaleKoBsA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

وأضاف بن راشد: "اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلسا لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذيا ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه".

واعتمدنا اليوم تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة الأخ سلطان البادي .. واعتمدنا لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.. آثارنا هي عمقنا التاريخي .. وكما قال المؤسس عليه رحمة الله "من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل " .. pic.twitter.com/kwtaJ8OcgH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

وقال حاكم دبي إنه ضمن التزامات الإمارات عالميا في اتفاقية باريس للمناخ، سيقع اعتماد مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها.

وأضاف أنه تم اعتماد تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.

واعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين.واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذياً ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه pic.twitter.com/DDaleKoBsA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

المصدر: RT