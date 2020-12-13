نتنياهو يؤجل زيارته إلى البحرين والإمارات للمرة الثانية

أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجل زيارته المقررة إلى الإمارات والبحرين التي كانت مخططة الأسبوع المقبل، إلى موعد غير محدد.

وأوضح الموقع أنه "بسبب التطورات على الساحة السياسية في إسرائيل، قام نتنياهو بتأجيل زيارته المقررة إلى الإمارات والبحرين التي كانت مخططة الأسبوع القادم، ولم يحدد موعد جديد للزيارة".

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الزيارة، حيث كان من المخطط أن يزور نتنياهو كل من أبو ظبي والمنامة في 20 و21 من الشهر الحالي.

المصدر: "I24"