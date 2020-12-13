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إعلامي مصري يكشف عن أسباب استيراد القاهرة للقاح الصيني ورفضها الأمريكي

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إعلامي مصري يكشف عن أسباب استيراد القاهرة للقاح الصيني ورفضها الأمريكي
YouTube/آخر النهار
الإعلامي المصري، محمد الباز
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قال الإعلامي المصري، محمد الباز، اليوم الأحد، إن هناك أسبابا عدة دفعت مصر لتفضيل لقاح "سينو فارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا على لقاح "فايزر" الأمريكي.

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وأوضح الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن السبب الأول هو أن اللقاح الصيني يحتاج إلى أن يحفظ تحت درجة تبريد تتراوح بين من 2 إلى 8 تحت الصفر، وتستطيع مصر من خلال الأجهزة التي تمتلكها حفظ 110 مليون وحدة من هذا اللقاح.

أما "فايزر" فأشار الإعلامي إلى أنه يحتاج إلى أن يحفظ في درجة 70 تحت الصفر، وليس في مقدور مصر توفير أجهزة لتبريد كميات كبيرة منه.

وتابع أن السبب الثاني وراء اختيار مصر للقاح الصيني هو أن بكين وضعت مصر ضمن الدول التي لها الأولوية في الحصول على اللقاح، أما الولايات المتحدة فالأولوية لديها للأمريكيين والأوروبيين.

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ناصر حاتم

المصدر: RT

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