ملك البحرين يصدر قرارا بفتح قنصلية في مدينة العيون في الصحراء الغربية

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الأحد، مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بمنطقة الصحراء.

ودعا المرسوم، الذي نشرته الوكالة الرسمية، وزير الخارجية البحريني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله.

وقالت الوكالة: "في خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل واحترام الشرعية الدولية، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مرسومًا بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء".

وأضافت أن هذه "المبادرة الدبلوماسية تأتي انطلاقا من المواقف البحرينية الثابتة بشأن دعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، ودعم مبادراتها التنموية الشاملة في جميع أقاليم البلاد في ظل مغرب موحد يضمن الحرية والكرامة والعدالة لجميع أبنائه".

وأفادت بأنه "بعد شهر على افتتاح أول قنصلية عامة إماراتية وعربية في مدينة العيون، يأتي هذا القرار البحريني التاريخي ليؤكد التزام المملكة، قائدا وحكومة وشعبا، بدعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية على أقاليمها الصحراوية الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007، كنهج ثابت في السياسة الخارجية البحرينية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين في 5 مارس 1973".

وكان العاهل البحريني أبلغ الملك محمد السادس في اتصال هاتفي جرى مؤخرا، قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين.

كما رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتدابير التي أمر بھا نظيره بمنطقة الكركرات بالصحراء، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار.

إنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون المغربية..شراكة أخوية تاريخية وثيقة على أسس راسخة من الود واحترام السيادة والوحدة الوطنية والترابيةhttps://t.co/nEvi01rSKZ — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) December 13, 2020

المصدر: وكالة أنباء البحرين