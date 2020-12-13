ملك البحرين يصدر مرسوما هاما

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا جديدا بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم.

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وبحسب ما نشرته "وكالة الأنباء البحرينية"، اليوم الأحد، جاء في المرسوم عدد 85 لسنة 2020 التالي:

المادة الأولى:

يُعاد تنظيم وزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

وزير التربية والتعليم، ويتبعه:

أولا: المدير العام لصرح الميثاق الوطني.

ثانيا: إدارة الاتصال.

ثالثا: مدير عام شئون المدارس، ويتبعه:

1- الوكيل المساعد للخدمات التعليمية، وتتبعه:

أ‌- إدارة الخدمات الطلابية.

ب‌- إدارة الشراكة المجتمعية.

ج- إدارة التربية الرياضية.

2- الوكيل المساعد للتعليم، وتتبعه:

أ‌- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (1).

ب‌- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (2).

ج‌- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (3).

د‌- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (4).

رابعا: وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، ويتبعه:

1- الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وتتبعه:

أ‌- إدارة الموارد البشرية.

ب‌- إدارة الموارد المالية.

ج‌- إدارة تقييم المخاطر والشئون القانونية.

د‌- إدارة الخدمات.

ه- إدارة نظم المعلومات.

2- الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم، وتتبعه:

أ‌- إدارة سياسات وتطوير المناهج.

ب‌- إدارة سياسات وتطوير التعليم.

3- الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء، وتتبعه:

أ‌- إدارة التخطيط الاستراتيجي.

ب‌- إدارة التقييم والأداء.

ج‌- إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة.

د‌- إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر.

4- مدير عام معهد البحرين للتدريب، وتتبعه:

أ‌- إدارة شئون المتدربين.

ب‌- إدارة شئون التدريب للهندسة والعلوم.

ج‌- إدارة شئون التدريب لإدارة الأعمال والفنون.

المادة الثانية:

يُلغى المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم.

المادة الثالثة:

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية