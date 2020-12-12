مصر تسجل 478 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم السبت، تسجيل 478 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع 464 إصابة و23 وفاة يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، بلغ 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالات تم شفاؤها و6898 حالة وفاة.

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية تراجع نسب شفاء مرضى كورونا بالمستشفيات إلى 86.8% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.

وكان وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، قد أكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الخميس عن استقبال أولى شحنات لقاح شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، إن الأولوية في توزيع لقاح كورونا الصيني ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

المصدر: RT