داخلية البحرين: تمادي قطر في هذه الممارسات الاستفزازية يعكس استهدافها لمواطنينا في أرزاقهم

قالت وزارة الداخلية في البحرين يوم السبت، إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بقطر على "تويتر" عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني على متنه 3 أشخاص.

إقرأ المزيد

وأفادت وزارة الداخلية بأنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة.

وأكدت أن "تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم".

وشددت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، مؤكدة أن المياه الإقليمية تعد مصدر رزق لممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

تعقيبا على استيقاف قطر طرادا بحرينيا ... وزارة الداخلية : تمادي قطر في هذه الممارسات الاستفزازية يعكس استهدافها مواطني البحرين في أرزاقهمhttps://t.co/YIL6yOQMlO — Ministry of Interior (@moi_bahrain) December 12, 2020

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية