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داخلية البحرين: تمادي قطر في هذه الممارسات الاستفزازية يعكس استهدافها لمواطنينا في أرزاقهم

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داخلية البحرين: تمادي قطر في هذه الممارسات الاستفزازية يعكس استهدافها لمواطنينا في أرزاقهم
Reuters
داخلية البحرين: تمادي قطر في هذه ممارسات الاستفزازية يعكس استهدافها مواطنينا في أرزاقهم
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قالت وزارة الداخلية في البحرين يوم السبت، إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بقطر على "تويتر" عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني على متنه 3 أشخاص.

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وأفادت وزارة الداخلية بأنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة.

وأكدت أن "تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم".

وشددت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، مؤكدة أن المياه الإقليمية تعد مصدر رزق لممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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