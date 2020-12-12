قطر تحتجز قارب صيد تابع للبحرين في مياهها وتحيل طاقمه للنيابة

قالت وزارة الداخلية القطرية اليوم السبت، إن خفر السواحل أوقف طرادا بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية وألقى القبض على طاقمه المؤلف من 3 أفراد.

وذكرت الوزارة في حسابها على "تويتر": "في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري".

وأضافت الوزارة أنه تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن الطراد البحريني أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية يقومون بالصيد بواسطة "القراقير".

وأكدت أنه قد تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات، للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وقد تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود (٣) بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة (القراقير)، حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) December 12, 2020

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسن حتى الآن الوصول إلى مسؤولين بحرينيين للتعقيب.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اتهمت خفر السواحل القطري الشهر الماضي بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين داخل المياه القطرية.

وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر العلاقات مع قطر في عام 2017 واتهمتها بدعم جماعات متطرفة، وتنفي الدوحة الاتهام وتقول إن الدول الأربع تسعى إلى انتهاك سيادتها.

المصدر: RT + "تويتر"