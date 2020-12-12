مصر.. إصابة شخصين بانهيار مبنى في القاهرة

أصيب شخصان على الأقل جراء انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحي حدائق القبة، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وقامت السلطات المصرية بإخلاء ما يقرب من 40 أسرة بـ4 عقارات مجاورة بمحيط العقار المنهار، وبعد المعاينه تبين عدم وجود خسائر فى الأرواح، حسب السلطات.

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انهيار عقار بمنطقه حدائق القبه مكون من ثلاث طوابق ( شارع مصطفى عبد السميع) منذ قليل اثناء وجود سكان بداخله وانتشال مصابين من تحت الانقاض وتصدعت المنازل المجاوره للعقار المنهار pic.twitter.com/8VMeGtFvLH — Hany elnono (@elnono_hany) December 12, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول أحد المارة وهو رجل مسن يحاول الهرب من أمام العقار لحظة الانهيار.

وفي السياق أكد حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن عقار حدائق القبة المنهار كان صدر له قرار إخلاء وإزالة، وتم بالفعل إخلاء العقار وكان مقرر إزالته وذلك لخطورته الداهمة، ولكنه انهار صباح اليوم السبت قبل بدء السلطات إجراءات الهدم.

المصدر: اليوم السابع