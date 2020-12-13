قمة أردنية عراقية مصرية في بغداد خلال الربع الأول من العام المقبل

أعلنت أمانة مجلس الوزراء العراقي، يوم السبت، عن عقد قمة لقادة الأردن والعراق ومصر في بغداد العام المقبل.

وحسب وكالة الأنباء العراقية من المنتظر أن تعقد القمة المرتقبة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال المتحدث باسم أمانة المجلس العراقي حيدر مجيد، إن "المجلس التنسيقي الثلاثي المنعقد في القاهرة، شدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم توقيعه بين الدول الثلاث خلال الفترات السابقة، وتفعيله على أرض الواقع بأقرب وقت ممكن".

وأشار مجيد إلى أن "المجلس أوصى بضرورة المباشرة فوراً بتواصل الوزراء مع نظرائهم، للشروع بتنفيذ المخرجات التي نتجت عن الجلسة، وما ورد فيها من توصيات".

وهذا اللقاء ليس الأول، إذ شهدت الفترة الماضية عقد لقاء قمة استضافته العاصمة الأردنية عمان لبحث تنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، فضلا عن عدة لقاءات أخرى عقدت مؤخرا على مستوى الوزراء في القاهرة.

المصدر: وكالات