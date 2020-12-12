السيسي يؤكد دعم مصر الدائم للعراق

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، على رأس وفد وزاري عراقي رفيع المستوى.

إقرأ المزيد

وأكد السيسي خلال اللقاء على ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره.

كما شدد على الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقي في كافة المجالات، مؤكدا على أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خاصة على المستوى التنفيذي، لتخطي الإطار الإداري والبيروقراطي التقليدي، من أجل بلورة نتائج ملموسة.

من جانبه، قال وزير التخطيط العراقي إن العراق يقدر الجهود المصرية الداعمة للشأن الوطني على كافة الأصعدة، ويتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

RT

وشهد اللقاء استعراض ومناقشة وفدي مصر والعراق لمشاريع التعاون المشترك في كافة المجالات لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين، وكذلك تفعيل الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

RT

المصدر:RT