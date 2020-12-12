بتذكرة موحدة.. وزير النقل: بحث إنشاء كيان لنقل الركاب بريا بين مصر والأردن والعراق

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إنه تم بحث إنشاء كيان لنقل الركاب بريا بين مصر والأردن والعراق.

وأوضح الوزير أنه تم بحث موضوع له أهمية كبيرة في مجال التعاون بين البلدان الثلاثة، وهو تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول، سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري، على غرار شركة الجسر العربي للملاحة، أو من خلال تكامل شركات النقل البري الموجودة في كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربي للملاحة، للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة.

وانعقدت أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها الـ 75 في مدينة القاهرة، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، والكابتن ناصر حسين، وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربي، وآثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التي تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين مصر والأردن والعراق.

المصدر: RT