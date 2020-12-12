الجزائر: القرار الأمريكي حول الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية يوم السبت بيانا ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

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وقالت الخارجية الجزائرية إن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الجزائر ردا على الإعلان الأمريكي، أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن القرار الأمريكي يقوض كل جهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن.

وأفادت الخارجية بأن موقف الجزائر يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، مجددة دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي.

وأوضحت أن حل مسألة الصحراء الغربية يرتكز على القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

المصدر: RT